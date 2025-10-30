Die 138. Canton Fair stärkt die globale Präsenz von spezialisierten Materialien und chemischen Produkten

Die Canton Fair hat Unternehmen aus den Bereichen neue Materialien und Chemie geholfen, ihre internationale Präsenz auszubauen und langfristige Partnerschaften aufzubauen. Diese Anziehungskraft zieht immer wieder neue Teilnehmer an, die die globalen Märkte erweitern wollen. Darunter ist auch ein Erstaussteller, der sich auf maßgeschneiderte Produkte für die Schifffahrt und den Maschinenbau spezialisiert hat, wie EVA-Schaumstofffender, Vollgummifender, Auftriebskörper und Airbags.

GUANGZHOU, China, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die 138. Canton Fair lenkt die Aufmerksamkeit auf den sich rasch entwickelnden Bereich der neuen Materialien und chemischen Produkte. Dieser hochspezialisierte Ausstellungsbereich zieht Einkäufer mit klaren Zielen an, die sich auf Produktqualität, praktische Leistung und Kosteneffizienz konzentrieren - Eigenschaften, die diese Materialien und Produkte zu einem Eckpfeiler der industriellen Innovation machen.

Der Generaldirektor des Unternehmens äußerte vielfältige Erwartungen an die Teilnahme an der Canton Fair. Kurzfristig will das Unternehmen sein innovatives Produktportfolio nutzen, um mit globalen Partnern in Kontakt zu treten und Chinas intelligente Schiffsausrüstungslösungen auf den internationalen Märkten einzuführen. Langfristig wird die Messe als strategische Plattform gesehen, um die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten des Unternehmens sowie die integrierten Fähigkeiten hervorzuheben, den globalen Einfluss der Marke zu stärken und Erkenntnisse für die künftige Innovations- und Strategieplanung zu gewinnen.

Eine weitere Besonderheit ist ein erfahrener Aussteller, dessen vielfältiges Produktportfolio 11 Hauptkategorien umfasst, , darunter Wasseraufbereitung, Glas und Keramik sowie Beschichtungsharze. Bei dieser Session der Canton Fair präsentierte das Unternehmen hochwertige Produkte wie hochwertige Titanwerkstoffe, umweltfreundliche Wasseraufbereitungslösungen und chemische Reinigungsmittel für den täglichen Gebrauch und unterstrich damit seine grüne Wettbewerbsfähigkeit. Durch die Präsentation seiner End-to-End-Dienstleistungen, von der Rohstoffeinfuhr über die Verarbeitung bis hin zum Vertrieb, hilft das Unternehmen den globalen Einkäufern, die Stärke seiner integrierten Lieferkette besser zu verstehen.

Als Veteran von mehr als 90 Canton Fair-Veranstaltungen hat das Unternehmen ein umfassendes digitales Marketingsystem entwickelt, das von der Vorbereitung der Messe über die Interaktion vor Ort bis hin zur Nachbereitung der Messe reicht. Dieser Ansatz hat sich als äußerst effektiv erwiesen, da er bei den letzten Sitzungen sowohl bei der Kundenbindung als auch bei der Auftragsabwicklung gute Ergebnisse erzielt hat.

Der Bereich Neue Materialien und chemische Produkte wurde auf der 134. Canton Fair durch eine strategische Aufwertung des früheren Bereichs für chemische Produkte eingeführt. Zunehmend nutzen Unternehmen aus verwandten Bereichen die Canton Fair, um auf internationale Märkte zu expandieren, langfristige Partnerschaften aufzubauen und die weltweite Anwendung neuer Materialien aus China zu fördern.

Um sich für die 138. Canton Fair anzumelden, klicken Sie bitte auf https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16.

