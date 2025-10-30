    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Rheinpfalz' zum Appell 'Compass Mitte' der CDU

    Für Sie zusammengefasst
    • CDU-Appell "Compass Mitte" teils übertrieben.
    • Kernbotschaft: CDU verliert ihre Themenvielfalt.
    • Fokus auf Wirtschaft und Migration vernachlässigt.

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zum Appell "Compass Mitte" der CDU:

    "Vielleicht ist der Appell stellenweise überhöht, wenn etwa davor gewarnt wird, dass die Partei drauf und dran sei, ihre Seele zu verlieren. Im Kern haben die Unterzeichner aber recht. Die CDU hat seit jeher rechts der Mitte, aber eben auch in der Mitte gepunktet mit Themenvielfalt. Mit ihrer Verengung auf Wirtschaft und Migration, gespickt mit leicht misszuverstehenden Aussagen des Parteivorsitzenden und Kanzlers Friedrich Merz etwa zum Stadtbild, lässt sie andere wichtige Themen unbearbeitet."/DP/jha



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
