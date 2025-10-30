LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zum Appell "Compass Mitte" der CDU:

"Vielleicht ist der Appell stellenweise überhöht, wenn etwa davor gewarnt wird, dass die Partei drauf und dran sei, ihre Seele zu verlieren. Im Kern haben die Unterzeichner aber recht. Die CDU hat seit jeher rechts der Mitte, aber eben auch in der Mitte gepunktet mit Themenvielfalt. Mit ihrer Verengung auf Wirtschaft und Migration, gespickt mit leicht misszuverstehenden Aussagen des Parteivorsitzenden und Kanzlers Friedrich Merz etwa zum Stadtbild, lässt sie andere wichtige Themen unbearbeitet."/DP/jha



