    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Notlage der Städte

    Für Sie zusammengefasst
    • Städte erhalten nur geringe Bundeszuwendungen.
    • Sozial- und Personalausgaben belasten Kommunen stark.
    • Konnexitätsprinzip muss dringend eingehalten werden.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Notlage der Städte:

    "(.) Zwar werden Städte und Gemeinden aus dem Sondervermögen des Bundes bedacht. Doch bricht man die Zuwendungen herunter, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. (.) Die Lage der Kommunen ist vor allem durch Sozial- und Personalausgaben so aussichtslos geworden. (.) Dass Oberbürgermeister der Landeshauptstädte sich zu Wort melden, ist kein Zufall. Die Länder machen mobil, um die Bundesregierung an den im Koalitionsvertrag verankerten Vorsatz "Wer bestellt, der bezahlt" zu erinnern, auch bekannt als Konnexitätsprinzip. Dessen Einhaltung wäre dringend geboten, würde aber bedeuten, dass der Koalitionsvertrag, also der Bestellzettel, nur noch halb so dick wäre. Denn das Geld dafür gibt es schon lange nicht mehr. (.) Man muss es deshalb so hart sagen: Wer die Briefe aus den Kommunen liest, blickt in einen Abgrund."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Notlage der Städte "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Notlage der Städte: "(.) Zwar werden Städte und Gemeinden aus dem Sondervermögen des Bundes bedacht. Doch bricht man die Zuwendungen herunter, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. (.) Die Lage der …