    Pressestimme

    'Volksstimme' zum Mindestlohn

    • Mindestlohn-Erhöhung bringt höhere Einkommen für viele.
    • Unternehmen könnten von mehr Konsum profitieren.
    • Bundesregierung muss "kalte Progression" angehen.

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Mindestlohn:

    "Die kräftige Erhöhung des Mindestlohns ist ein zweischneidiges Schwert. Viele Beschäftigte werden ab dem kommenden Jahr höhere Einkommen haben. Davon könnten auch die Unternehmen profitieren. Denn wer mehr Geld verdient, gibt vielleicht auch etwas mehr aus. Doch mit einem höheren Lohn steigen auch die Steuern und Sozialabgaben. Und für die Arbeitgeber sind ihre steigenden Anteile an den Sozialabgaben eine zusätzliche Belastung. Die Bundesregierung ist also gefordert, für die Mindestlohnerhöhung einen vernünftigen Rahmen zu schaffen. Von Unternehmensseite her ist sie das mit Entlastungen schon angegangen. Doch den Abbau der "kalten Progression" hat Schwarz-Rot bisher sträflich vernachlässigt. Der Bund sollte dieses Problem dringend angehen. Denn wenn Beschäftigte mehr Netto vom Brutto haben, macht sich das gleich mehrfach bezahlt: in stärkerem Binnenkonsum, geringeren Sozialausgaben - und einer besseren Stimmung."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
