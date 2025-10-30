    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Nachrichten' zum Hilferuf der städtischen Kämmerer

    Für Sie zusammengefasst
    • Freistaat soll Verantwortung für Kommunen übernehmen.
    • Funktionsfähige Kommunen sind keine Gnade des Landes.
    • Infrastruktursondervermögen bietet neue Umverteilungschancen.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Hilferuf der städtischen Kämmerer:

    "Wenn Vertreter des Freistaats und der Kommunen zusammensitzen, sollte das Land endlich vom hohen Ross runter, auf dem es seit langem sitzt. Funktionsfähige Kommunen sind kein Gnadenakt des bayerischen Ministerpräsidenten, sie sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Um sich diesem Wunschbild anzunähern, bleibt nur eine konsequente Umverteilung. Die Chancen für einen solchen Schritt sind so groß wie seit langem nicht - denn das Infrastruktursondervermögen des Bundes sorgt für einen unverhofften Spielraum. Sollte dieser nicht genutzt werden, stellt sich irgendwann die Frage, wofür es noch Stadt- und Gemeinderäte braucht. Denn zu entscheiden haben diese, setzt sich die Finanzkrise fort, bald nichts mehr."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

