    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Augsburger Allgemeine' zur Stadtbild-Debatte

    Für Sie zusammengefasst
    • Stadtbild-Debatte bremst Deutschland aus, schadet.
    • Regierung verliert Zustimmung, extreme Rechte profitiert.
    • Merz unbeliebt, Reformen bleiben hinter Erwartungen zurück.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zur Stadtbild-Debatte

    Die Stadtbild-Debatte hält das Land auf. Es hätte sie besser nie gegeben. So kommt Deutschland nicht wieder in die Spur. Und die Regierung auch nicht. Sie verliert zunehmend an Zustimmung, die extreme Rechte profitiert und Bundeskanzler Friedrich Merz ist laut jüngster RTL-Umfrage so unbeliebt wie nie. Bis zum Sommer wollte der CDU-Chef die Stimmung im Land gedreht haben. Aber selbst der angekündigte Herbst der Reformen fühlt sich bisher nur nach November an. Tage kürzer, Licht weniger, Nebel im Hirn./yyzz/DP/zb



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zur Stadtbild-Debatte 'Augsburger Allgemeine' zur Stadtbild-Debatte Die Stadtbild-Debatte hält das Land auf. Es hätte sie besser nie gegeben. So kommt Deutschland nicht wieder in die Spur. Und die Regierung auch nicht. Sie verliert zunehmend an Zustimmung, die extreme …