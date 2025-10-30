    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola
    Beschäftigte von Coca-Cola in Baden-Würrtemberg streiken für mehr Lohn

    Für Sie zusammengefasst
    • Beschäftigte von Coca-Cola in Mannheim streiken.
    • Gewerkschaft fordert 150 Euro mehr Lohn und 5%.
    • Auswirkungen auf Kunden bleiben voraussichtlich gering.
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Beschäftigte von Coca-Cola in Baden-Württemberg legen ihre Arbeit nieder: Am Standort in Mannheim wollten sich knapp 500 Beschäftigte ab Mittwochabend (22.00 Uhr) dem Warnstreikaufruf anschließen, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte.

    Die Beschäftigten wurden im Zuge der laufenden Tarifverhandlungen zu einer 24-stündigen Arbeitsniederlegung aufgerufen. Auch an anderen Standorten in Deutschland steht die Produktion demnach still.

    "Die Kolleginnen und Kollegen hier in Mannheim fordern - wie überall im Bundesgebiet - endlich Wertschätzung und faire Entgelte", sagt Stephanie Albicker, Gewerkschaftssekretärin der NGG Region Mannheim-Heidelberg.

    Welche Auswirkungen gibt es für Kunden?

    Nach Einschätzung aus Branchenkreisen dürften die Auswirkungen der Warnstreiks für Verbraucher gering bleiben. Durch angepasste Lieferprozesse könnten Engpässe weitgehend vermieden werden. Der Getränkehersteller stehe dazu im Austausch mit dem Lebensmitteleinzelhandel.

    Was die Gewerkschaft fordert

    Die Gewerkschaft fordert rückwirkend zum 1. September eine Erhöhung aller Entgelte um 150 Euro sowie zusätzlich fünf Prozent mehr Lohn. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 120 Euro in allen Ausbildungsjahren steigen. Der Tarifvertrag soll zwölf Monate gelten. Zuletzt hatte die Gewerkschaft bereits andere Standorte hierzulande bestreikt.

    Die Getränke der Marke werden hierzulande von Coca-Cola Europacific Partners Deutschland (CCEP DE) hergestellt, vertrieben und verkauft. Nach Angaben einer Sprecherin von CCEP DE hatte es am 10. September eine erste Runde der Tarifverhandlungen gegeben. Das Unternehmen hat demnach eine Entgelterhöhung von 1,5 Prozent für das Jahr 2026 angeboten.

    Was das Unternehmen sagt

    "Dieses Angebot trägt der aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Lage Rechnung und berücksichtigt die bereits erfolgten hohen Entgeltabschlüsse der vergangenen Jahre", hieß es. Die Tarifverhandlungen werden vom 10. bis 12. November in Hamburg fortgesetzt.

    Coca-Cola hatte seine Preise zum 1. September erneut angehoben. Im dritten Quartal stieg der weltweite Umsatz im Jahresvergleich um fünf Prozent. Unterm Strich verdiente der Konzern mit knapp 3,7 Milliarden Dollar rund 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./cr/DP/zb

    Coca-Cola

    -2,58 %
    -4,41 %
    +4,05 %
    +0,01 %
    +3,09 %
    +12,96 %
    +43,02 %
    +60,26 %
    +98,73 %
    ISIN:US1912161007WKN:850663

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 68,35 auf NYSE (30. Oktober 2025, 01:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um -4,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 253,82 Mrd..

    Coca-Cola zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,22USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 84,00USD was eine Bandbreite von +11,19 %/+22,90 % bedeutet.




