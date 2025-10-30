Schrumpft die Wirtschaft erneut? Statistiker legen Daten vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Flaute in der Industrie, US-Zölle, Stellenabbau in der Autobranche - die deutsche Wirtschaft findet keinen Weg aus ihrer Krise. An diesem Donnerstag (10.00 Uhr) legt das Statistische Bundesamt erste Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal vor. Nach Einschätzung der Bundesbank dürfte die Wirtschaftsleistung im Sommer preisbereinigt "allenfalls stagniert" haben.

Eine schwache Nachfrage in wichtigen Branchen wie Autobau und Chemie macht der Industrie zu schaffen, US-Zölle bremsen den Export. Zudem halten sich Verbraucher beim Konsum zurück, die Erholung am Bau kommt nicht in Fahrt. Hinzu kommen strukturelle Probleme wie hohe Energiepreise und viel Bürokratie.