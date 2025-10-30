EZB in Lauerstellung - keine Zinsänderung erwartet

FRANKFURT/FLORENZ (dpa-AFX) - Angesichts politisch unsicherer Zeiten und einer eingedämmten Inflation dürfte die Europäische Zentralbank die Leitzinsen im Euroraum erneut nicht antasten. Ökonomen erwarten, dass die EZB an diesem Donnerstag den für Sparer und Banken relevanten Einlagenzins bei 2,0 Prozent belassen wird.

Die Entscheidung des EZB-Rates, der ausnahmsweise in Florenz tagt und nicht am Sitz der Notenbank in Frankfurt, wird am Nachmittag (14.15 Uhr) bekanntgegeben. Die Leitzinsen haben weitreichende Auswirkungen an den Finanzmärkten und beeinflussen etwa die Höhe der Kreditzinsen für Unternehmen sowie die Zinsen für Sparer.