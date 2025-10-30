    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kassen-Gutachter legen Bericht zu Behandlungsfehlern vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Medizinischer Dienst prüft jährlich tausende Vorwürfe.
    • Jahresbericht 2024 zu Behandlungsfehlern in Berlin.
    • Offizielle Statistik zu Fehlern in Deutschland fehlt.

    BERLIN (dpa-AFX) - Wie oft kommt es in Praxen und Krankenhäusern in Deutschland zu Behandlungsfehlern? Der Medizinische Dienst prüft jährlich Tausende Vorwürfe von Patientinnen und Patienten. Am Donnerstag (11.00 Uhr) wollen die Gutachter der Krankenkassen ihren Jahresbericht 2024 in Berlin vorstellen. Darin geht es auch um durch medizinische Fehler verursachte gesundheitliche Schäden.

    Für viele Menschen ist ein Gutachten dem Medizinischen Dienst zufolge wichtig, um Klarheit darüber zu bekommen, ob ein Versehen die Ursache für einen Schaden war. Unter Umständen könnten Patientinnen und Patienten Forderungen nach Schadenersatz geltend machen. Eine offizielle Statistik zu Behandlungsfehlern gibt es nicht, da diese in Deutschland nicht zentral erfasst werden.

    Wird eine Behandlung nicht angemessen, sorgfältig, richtig oder zeitgerecht durchführt, dann spricht man von einem Behandlungsfehler. Wenn Versicherte solche Versehen vermuten, können sie sich bei den Krankenkassen oder bei Sachverständigen und Schlichtern der Ärzteschaft melden. Diese geben dann medizinische und juristische Gutachten in Auftrag./hdo/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kassen-Gutachter legen Bericht zu Behandlungsfehlern vor Wie oft kommt es in Praxen und Krankenhäusern in Deutschland zu Behandlungsfehlern? Der Medizinische Dienst prüft jährlich Tausende Vorwürfe von Patientinnen und Patienten. Am Donnerstag (11.00 Uhr) wollen die Gutachter der Krankenkassen ihren …