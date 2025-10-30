Merz trifft Erdogan in Ankara

ANKARA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Donnerstag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. In dem Gespräch in der Hauptstadt Ankara dürfte es vor allem um den Ukraine-Krieg, das Thema Migration und die Friedensbemühungen im Nahen Osten gehen. Bei allen Themen nimmt die Türkei eine bedeutende Rolle ein.

Die Türkei könnte zudem bei der Abschiebung von Syrern ohne Bleiberecht aus Deutschland behilflich sein. Auch waren Ende September laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mehr als 22.000 türkische Staatsbürger in Deutschland ausreisepflichtig.