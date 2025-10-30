VW zieht Bilanz fürs dritte Quartal - Porsche belastet
- VW präsentiert Q3-Bilanz am Donnerstag um 9 Uhr.
- Porsche meldet hohe Verluste, beeinflusst VW negativ.
- Strategie-Schwenk kostet Porsche 5,1 Mrd. Euro.
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW -Konzern legt am Donnerstag seine Bilanz für das dritte Quartal vor. Finanzvorstand Arno Antlitz präsentiert das Zahlenwerk am Vormittag (9.00 Uhr) bei einer virtuellen Analysten- und Pressekonferenz.
Vor allem die Probleme bei Porsche dürften die Quartalsbilanz überschatten: Die VW-Tochter hatte bereits vergangene Woche tiefrote Zahlen im dritten Quartal gemeldet. Analysten rechnen nun auch bei der Konzernmutter mit erheblichen Auswirkungen.
Porsche leidet unter Milliardenkosten für den jüngsten Strategie-Schwenk zur Verbrenner-Verlängerung. Im dritten Quartal führte das zu hohen Verlusten in Zuffenhausen: Das Minus vor Zinsen und Steuern lag bei fast einer Milliarde Euro, in den ersten neun Monaten insgesamt schmolz das Ergebnis nach Steuern um knapp 96 Prozent zusammen.
Teurer Strategie-Schwenk bei Porsche
Das, so erwarten Analysten, dürfte nun auch auf die Wolfsburger Konzernmutter durchschlagen. Wegen der Probleme bei Porsche hatte VW bereits im September seine Ziele fürs Gesamtjahr gekappt. Die Belastungen durch die Porsche-Neujustierung bezifferten die Wolfsburger aufs Jahr gesehen insgesamt auf 5,1 Milliarden Euro./fjo/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 91,57 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,90 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von -5,08 %/+41,83 % bedeutet.
