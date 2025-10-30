TAGESVORSCHAU
Termine am 30. Oktober 2025
- Viele Unternehmen veröffentlichen Q3-Zahlen heute.
- Wichtige Konjunkturdaten und Zinsentscheid stehen an.
- Trump trifft Xi beim Apec-Wirtschaftsgipfel.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 30. Oktober 2025
^
TERMINE UNTERNEHMEN
02:00 KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (detailliert) 05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen
06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen
06:45 ESP: BBVA, Q3-Zahlen
06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen
07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk)
07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz
07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Argenx, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert) (15.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen
07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen
07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz
07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz
08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Analystenkonferenz) 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen
08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen
08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen
08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen
08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen
11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen
11:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen
11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen
11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen
11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen
12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen
12:00 USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen
12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen
14:00 USA: Alcoa, Investor Day
17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz
18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz
18:15 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen
21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen
21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen
21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: SIG Group, Investor Day
CHN: BYD, Q3-Zahlen
USA: Comcast, Q3-Zahlen
USA: Hershey, Q3-Zahlen
USA: ResMed, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/25
07:30 FRA: Konsumausgaben 9/25
07:30 FRA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 9/25
09:00 AUT: BIP Q3/25
09:00 AUT: Erzeugerpreise 9/25
09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
09:30 NLD: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/25
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/25 (vorläufig) 10:00 DEU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 ITA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/25
11:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/25
11:00 EUR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/25
11:00 EUR: Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/25
12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 9/25
12:00 PRT: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
13:30 USA: BIP Q3/25 (vorab)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk)
SONSTIGE TERMINE
03:00 CHN: US-Präsident Trump trifft Chinas Präsidenten Xi am Rande des Wirtschaftsgipfels Apec
09:00 DEU: 7. «Frankfurter Regulierungskonferenz»: «Ist Deregulierung ernst gemeint?», Frankfurt/M. Die Veranstalter der Frankfurt School of Finance & Management erwarten als Rednerinnen und Redner u.a. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, und Sabine Lautenschläger, Aufsichtsratsmitglied der Commerzbank.
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München
09:30 LUX: EuGH-Urteil zu nicht angegebenen Verzugszinsen beim Autokauf
09:30 IRL: Pk Airport Weeze und Ryanair zu den aktuellen Entwicklungen im deutschen Luftverkehr und Ryanairs Winterflugplan 2025/26 Dabei sind Ryanair-Pressechef Marcel Pouchain Meyer und Sebastian Papst, Geschäftsführer Airport Weeze.
10:30 DEU: Eröffnung der Messe «Reisen & Caravan 2025» mit Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU), Erfurt
DEU: Zweiter Tag der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern + 13.00 Uhr Pk u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und dem Vorsitzenden der Konferenz, Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU)
17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zu EU-Agenturen
JPN: Japan Mobility Show, Tokio
TUR: Fortsetzung Reise von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in die Türkei - Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan
UZB: 43. Generalkonferenz der Unesco, Samarkand
Die Generalkonferenz tritt alle zwei Jahre zusammen und entscheidet über Richtlinien, Programm und Haushalt der Organisation. Bei der Konferenz soll die Organisation auch eine neue Chefin oder einen neuen Chef bekommen. °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi