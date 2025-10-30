    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 30. Oktober 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Unternehmen veröffentlichen Q3-Zahlen heute.
    • Wichtige Konjunkturdaten und Zinsentscheid stehen an.
    • Trump trifft Xi beim Apec-Wirtschaftsgipfel.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 30. Oktober 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    02:00 KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (detailliert) 05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen
    06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen
    06:45 ESP: BBVA, Q3-Zahlen
    06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk)
    07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen
    07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Argenx, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert) (15.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen
    07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen
    07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz
    07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz
    08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Analystenkonferenz) 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen
    08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen
    08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen
    08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen
    08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen
    11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen
    11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen
    12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Alcoa, Investor Day
    17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz
    18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz
    18:15 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
    21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen
    21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen
    21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHE: SIG Group, Investor Day
    CHN: BYD, Q3-Zahlen
    USA: Comcast, Q3-Zahlen
    USA: Hershey, Q3-Zahlen
    USA: ResMed, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/25
    07:30 FRA: Konsumausgaben 9/25
    07:30 FRA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 9/25
    09:00 AUT: BIP Q3/25
    09:00 AUT: Erzeugerpreise 9/25
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    09:30 NLD: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/25
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/25 (vorläufig) 10:00 DEU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    10:00 ITA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/25
    11:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/25
    11:00 EUR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/25
    11:00 EUR: Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/25
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 9/25
    12:00 PRT: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    13:30 USA: BIP Q3/25 (vorab)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
    14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk)

    SONSTIGE TERMINE
    03:00 CHN: US-Präsident Trump trifft Chinas Präsidenten Xi am Rande des Wirtschaftsgipfels Apec

    09:00 DEU: 7. «Frankfurter Regulierungskonferenz»: «Ist Deregulierung ernst gemeint?», Frankfurt/M. Die Veranstalter der Frankfurt School of Finance & Management erwarten als Rednerinnen und Redner u.a. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, und Sabine Lautenschläger, Aufsichtsratsmitglied der Commerzbank.

    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München

    09:30 LUX: EuGH-Urteil zu nicht angegebenen Verzugszinsen beim Autokauf

    09:30 IRL: Pk Airport Weeze und Ryanair zu den aktuellen Entwicklungen im deutschen Luftverkehr und Ryanairs Winterflugplan 2025/26 Dabei sind Ryanair-Pressechef Marcel Pouchain Meyer und Sebastian Papst, Geschäftsführer Airport Weeze.

    10:30 DEU: Eröffnung der Messe «Reisen & Caravan 2025» mit Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU), Erfurt

    DEU: Zweiter Tag der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern + 13.00 Uhr Pk u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und dem Vorsitzenden der Konferenz, Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU)

    17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zu EU-Agenturen

    JPN: Japan Mobility Show, Tokio

    TUR: Fortsetzung Reise von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in die Türkei - Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan

    UZB: 43. Generalkonferenz der Unesco, Samarkand
    Die Generalkonferenz tritt alle zwei Jahre zusammen und entscheidet über Richtlinien, Programm und Haushalt der Organisation. Bei der Konferenz soll die Organisation auch eine neue Chefin oder einen neuen Chef bekommen. °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 30. Oktober 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 30. Oktober 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (detailliert) 05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen 06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen 06:45 ESP: BBVA, …