    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    China schickt drei Astronauten ins All

    Für Sie zusammengefasst
    • China startet erneut Astronauten mit "Shenzhou 21".
    • Mission zur Raumstation "Tiangong" am Freitag geplant.
    • Kommandant Zhang Lu fliegt erneut, zwei Neulinge dabei.

    PEKING (dpa-AFX) - China schickt erneut drei Astronauten ins All. An Bord der Raumkapsel "Shenzhou 21" sollen sie an diesem Freitag zur Raumstation "Tiangong" starten, wie die chinesische Raumfahrtbehörde mitteilte. Der Start vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ist für 23.44 Uhr Ortszeit (16.44 Uhr MEZ) geplant. Kommandant ist Zhang Lu, der bereits 2023 mit "Shenzhou 15" im All war. Begleitet wird er von Wu Fei und Zhang Hongzhang, die beide erstmals ins All fliegen. Die drei Astronauten sollen die derzeitige Besatzung der "Tiangong" ablösen. Die Mission ist Teil von Chinas langfristigen Weltraumplänen, zu denen auch eine bemannte Mondlandung bis 2030 gehört./jpt/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    China schickt drei Astronauten ins All China schickt erneut drei Astronauten ins All. An Bord der Raumkapsel "Shenzhou 21" sollen sie an diesem Freitag zur Raumstation "Tiangong" starten, wie die chinesische Raumfahrtbehörde mitteilte. Der Start vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste …