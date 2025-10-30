    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Hurrikan 'Melissa'

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump ordnet Hilfe für Betroffene an

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump mobilisiert Hilfe für Karibik nach Hurrikan.
    • Außenminister Rubio entsendet Katastrophenhilfeteam.
    • Zusammenarbeit mit UN und NGOs für Hilfsmaßnahmen.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat das Außenministerium wegen des verheerenden Hurrikans "Melissa" angewiesen, Unterstützung für die betroffenen Länder in der Karibik zu mobilisieren. US-Außenminister Marco Rubio habe ein regionales Katastrophenhilfeteam entsandt, darunter auch Such- und Rettungsteams. Sie sollen den Hilfsbedarf ermitteln und erste Such- und Bergungseinsätze unterstützen, wie das US-Außenministerium mitteilte. Man arbeite mit den Vereinten Nationen, Nichtregierungsorganisationen und den Regierungen der betroffenen Länder zusammen, um etwa Lebensmittel, Wasser, medizinische Hilfsgüter, Hygieneartikel und Notunterkünfte bereitzustellen, hieß es weiter./fsp/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Hurrikan 'Melissa' Trump ordnet Hilfe für Betroffene an US-Präsident Donald Trump hat das Außenministerium wegen des verheerenden Hurrikans "Melissa" angewiesen, Unterstützung für die betroffenen Länder in der Karibik zu mobilisieren. US-Außenminister Marco Rubio habe ein regionales Katastrophenhilfeteam …