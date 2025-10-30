KION: Starkes Q3 und beeindruckender Auftragseingang 2025!
Die KION GROUP AG navigiert durch ein dynamisches Geschäftsjahr 2025 mit bemerkenswerten Entwicklungen. Ein signifikanter Anstieg des Auftragseingangs auf 8,882 Mrd. € markiert einen Meilenstein. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs zeigt sich das Unternehmen resilient. Optimierte Prognosen und effiziente Programme stärken die Zukunftsaussichten.
- KION GROUP AG verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Auftragseingang von 8,882 Mrd. € (2024: 7,506 Mrd. €), was einen deutlichen Anstieg darstellt.
- Der Umsatz sank leicht auf 8,200 Mrd. € (2024: 8,435 Mrd. €), bedingt durch einen geringeren Auftragsbestand zu Beginn des Jahres.
- Das bereinigte EBIT betrug 575,4 Mio. € (2024: 666,7 Mio. €) mit einer EBIT-Marge von 7,0 Prozent (2024: 7,9 Prozent).
- Der Free Cashflow lag bei 392,8 Mio. € (2024: 431,3 Mio. €) und bleibt auf einem hohen Niveau.
- Die Prognose für den Free Cashflow wurde angehoben, während die Ausgaben für das Effizienzprogramm voraussichtlich geringer ausfallen werden als ursprünglich erwartet.
- KION hat seine Prognose für Umsatz, EBIT bereinigt und ROCE konkretisiert, wobei die Erwartungen innerhalb der ursprünglich angegebenen Bandbreiten angepasst wurden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Kion Group ist am 30.10.2025.
