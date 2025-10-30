Alzchem Group AG: 12% EBITDA-Plus und Rekordjahr-Prognose 2025
Alzchem Group AG setzt ihren Erfolgskurs fort: Mit einem beeindruckenden EBITDA-Wachstum von 12 % und einer soliden Umsatzsteigerung zeigt das Unternehmen Stärke und Zuversicht für ein Rekordjahr 2025.
- Alzchem Group AG steigert in den ersten neun Monaten 2025 das EBITDA um 12 % auf 86,2 Mio. Euro und bestätigt die Prognose für ein Rekordjahr 2025.
- Der Konzernumsatz erhöht sich um 2 % auf 424,8 Mio. Euro, mit einer EBITDA-Marge, die von 18,5 % auf 20,3 % gestiegen ist.
- Das Segment Specialty Chemicals ist der Hauptwachstumstreiber mit einem Umsatzplus von 9 % auf 281,6 Mio. Euro und einem EBITDA von 78,0 Mio. Euro.
- Das Segment Basics & Intermediates verzeichnet einen Umsatzrückgang von 8 % auf 121,6 Mio. Euro, zeigt jedoch im 3. Quartal 2025 wieder positive Impulse.
- Der Free Cashflow bleibt mit 48,1 Mio. Euro positiv, trotz Rekordinvestitionen von 67,4 Mio. Euro, insbesondere in die Erweiterung der Produktionskapazitäten für Nitroguanidin und Kreatin.
- Alzchem erwartet für das Gesamtjahr 2025 ein Umsatzwachstum auf rund 580 Mio. Euro und eine EBITDA-Steigerung auf etwa 113 Mio. Euro, trotz möglicher Risiken durch US-Handelspolitik und US-Dollar-Schwäche.
