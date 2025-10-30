HelloFresh: Effizienz hoch, Investitionen voran im 3. Quartal
HelloFresh beeindruckt mit Effizienz und starkem Cashflow, trotz Umsatzrückgang. Während der Umsatz sank, stieg der Bestellwert und die Effizienz. Robuster Deckungsbeitrag und bestätigte Prognose für 2025.
Foto: HelloFresh
- HelloFresh SE verzeichnete im dritten Quartal 2025 robuste Effizienzsteigerungen und einen starken Cashflow seit Jahresbeginn.
- Der Umsatz im dritten Quartal 2025 sank währungsbereinigt um 9,3 % im Vergleich zum Vorjahr, blieb jedoch im Vergleich zum Vorquartal stabil.
- Die Anzahl der Bestellungen ging zurück, wurde jedoch durch einen Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts um 3,8 % ausgeglichen.
- HelloFresh erzielte einen robusten Deckungsbeitrag von 24,5 % des Umsatzes, trotz eines Rückgangs des Bestellvolumens und erhöhter Produktionskomplexität.
- Das bereinigte EBITDA (AEBITDA) für das Quartal betrug 40,3 Mio. €, mit einer zweistelligen Marge für Kochboxen und einer negativen Marge für Fertiggerichte.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten währungsbereinigten Umsatzrückgang von 6 % bis 8 % und einem AEBITDA zwischen 415 Mio. € und 465 Mio. €.
