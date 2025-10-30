Befesa boomt: Nettogewinn schießt um 318% in die Höhe!
Befesa beeindruckt im dritten Quartal 2025 mit einem kräftigen EBITDA-Anstieg und einem beeindruckenden Gewinnsprung, während es sich den Herausforderungen im Aluminiumsegment stellt.
Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB
- Befesa erzielte im 3. Quartal 2025 ein bereinigtes EBITDA von 62 Mio. €, was einem Anstieg von 27 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Nettogewinn im 3. Quartal 2025 stieg um 318 % auf 21 Mio. €, während der Nettogewinn für die ersten neun Monate um 143 % auf 61 Mio. € anstieg.
- Der Netto-Verschuldungsgrad wurde im September 2025 auf x2,59 reduziert, mit dem Ziel, bis Jahresende unter x2,5 zu fallen.
- Der Gesamtumsatz sank in den ersten neun Monaten 2025 um 3 % auf 892 Mio. €, während das bereinigte EBITDA um 15 % auf 174 Mio. € stieg.
- Das EAF-Stahlstaub-Segment verzeichnete ein bereinigtes EBITDA-Wachstum von 27 % auf 154 Mio. € in den ersten neun Monaten 2025, während das Aluminiumsegment mit einem Rückgang des EBITDA auf 23 Mio. € konfrontiert war.
- Befesa erwartet ein starkes viertes Quartal 2025, unterstützt durch hohe EAF-Stahlstaubvolumina und günstige Zinkpreisabsicherungen, trotz Herausforderungen im Sekundäraluminiumgeschäft.
Der nächste wichtige Termin, Q3 2025 Quartalsmitteilung und Telefonkonferenz, bei Befesa ist am 30.10.2025.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.894,42PKT (-0,71 %).
0,00 %
-0,88 %
+2,40 %
+12,64 %
+30,13 %
-16,07 %
-13,88 %
-16,03 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte