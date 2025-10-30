Knorr-Bremse: Rail-Erfolg treibt Profitabilität auf Rekordhoch!
Starke Nachfrage und strategische Investitionen sichern dem Unternehmen beeindruckende Ergebnisse und eine vielversprechende Zukunft.
- Anhaltend starke Nachfrage im Rail-Bereich: Auftragseingang stieg auf 6,4 Mrd. EUR, Auftragsbestand bei 7,4 Mrd. EUR
- Konzernumsatz trotz Währungseinflüsse stabil bei 5,8 Mrd. EUR
- Operatives EBIT in den ersten 9 Monaten auf 749 Mio. EUR erhöht, EBIT-Marge bei 12,8 %
- Höchste Profitabilität seit 16 Quartalen im 3. Quartal mit 13,3 % EBIT-Marge
- Free Cash Flow stieg um fast 30 % auf 319 Mio. EUR
- Strategieprogramm BOOST 2026: Investitionen in Zukunftsfelder wie Elektronikanbieter duagon, operativer Ausblick 2025 bestätigt
