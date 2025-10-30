SMT Scharf AG: Erfolgreicher Kurs im Q3 2025!
Die SMT Scharf AG verzeichnet ein beeindruckendes Wachstum: Der Umsatz stieg um 48 % auf 70,9 Mio. EUR, getrieben durch die Vollkonsolidierung des Joint Ventures Xinsha und Erfolge in der Tunnellogistik.
Foto: SMT Scharf GmbH
- Konzernumsatz der SMT Scharf AG stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 48,0 % auf 70,9 Mio. EUR, hauptsächlich durch die Vollkonsolidierung des Joint Ventures Xinsha und Wachstum im Segment Tunnellogistik.
- Das operative Ergebnis (EBIT) für die ersten neun Monate 2025 betrug 2,4 Mio. EUR, im Vergleich zu -1,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
- China war der wichtigste Markt mit einem Umsatz von 34,1 Mio. EUR, während der Umsatz in Russland aufgrund der Sanktionslage um 44,9 % zurückging.
- Der Umsatz im Neuanlagengeschäft erreichte 32,2 Mio. EUR, während die Umsätze aus Service und Ersatzteilen ebenfalls stark anstiegen.
- Im Segment Kohlebergbau erzielte SMT Scharf den größten Umsatzbeitrag mit 51,3 Mio. EUR, während der Umsatz im Segment Tunnellogistik signifikant auf 11,6 Mio. EUR stieg.
- Die Prognose für 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen 100 Mio. EUR und 120 Mio. EUR sowie einem operativen Ergebnis (EBIT) zwischen 0,5 Mio. EUR und 2,5 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei SMT Scharf ist am 30.10.2025.
Der Kurs von SMT Scharf lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,9000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
