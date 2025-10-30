SIG Group: Optimierung der Wertschöpfung auf Erfolgskurs!
Mit frischem Elan und strategischem Weitblick stellt die SIG Group AG ihren neuen Plan zur Wertschöpfungsoptimierung vor. Trotz widriger Marktbedingungen bleibt SIG ein Vorreiter in der aseptischen Verpackungsbranche. Durch die Erweiterung auf Standbeutel und Bag-in-Box zielt SIG auf neue Märkte ab. Ziel ist eine signifikante Steigerung der Marge und ein stabiles Umsatzwachstum. Ab 2026 sollen Dividendenzahlungen wieder aufgenommen werden, um das Vertrauen der Aktionäre zu stärken.
Foto: SIG Group
- SIG Group AG hat einen Plan zur Optimierung der Wertschöpfung vorgestellt, der sich auf Portfoliooptimierung, Kostenstrukturverbesserungen und Kapitaldisziplin konzentriert.
- Trotz eines verschlechterten Marktumfelds im zweiten Halbjahr 2025 profitiert SIG weiterhin von Wettbewerbsvorteilen im Bereich aseptische Kartonpackungen.
- SIG plant, sein Geschäftsmodell auf Standbeutel- und Teile des Bag-in-Box-Geschäfts auszuweiten, um neue Märkte für aseptische Lösungen zu erschließen.
- Die Maßnahmen sollen die mittelfristige Marge um 150 Basispunkte nach Inflation verbessern und die EBIT-Marge über 16,5% anheben.
- Für 2026 wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 0 bis 2% erwartet, mit einer bereinigten EBIT-Marge über dem Niveau von 2025.
- SIG plant, die Dividendenzahlungen nach der Aussetzung für 2025 im Jahr 2026 mit einer Ausschüttungsquote von 30 bis 50% des bereinigten Nettogewinns wieder aufzunehmen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SIG Group ist am 03.03.2026.
