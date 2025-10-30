41 0 Kommentare SIG Group: Optimierung der Wertschöpfung auf Erfolgskurs!

Mit frischem Elan und strategischem Weitblick stellt die SIG Group AG ihren neuen Plan zur Wertschöpfungsoptimierung vor. Trotz widriger Marktbedingungen bleibt SIG ein Vorreiter in der aseptischen Verpackungsbranche. Durch die Erweiterung auf Standbeutel und Bag-in-Box zielt SIG auf neue Märkte ab. Ziel ist eine signifikante Steigerung der Marge und ein stabiles Umsatzwachstum. Ab 2026 sollen Dividendenzahlungen wieder aufgenommen werden, um das Vertrauen der Aktionäre zu stärken.

