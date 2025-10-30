JPMORGAN stuft Mercedes-Benz Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte sein Bewertungsmodell am Mittwochnachmittag an die Quartalszahlen der Stuttgarter an. In seinen Gewinnschätzungen berücksichtigt er insbesondere zusätzlichen Währungsgegenwind./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 57,03EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:13 Uhr) gehandelt.



