RoboMarkets - Technische Analyse DAX (30.10.2025)

Marktupdate: Technische Analyse - RoboMarkets

Slow-Stochastik scheint kurz vor Verkaufssignal. Der Trendfolgeindikator IKH zeigt sich trotz allem weiterhin positiv. Dies stützt wiederum die übergeordnete Seitwärtstendenz. Der DAX konnte die IKH-Wolke („Kumo“) seit über einer Woche deutlich nach oben verlassen. Der zweite Trendfolger, der MACD-Indikator, ist nach wie vor neutral. Die Slow-Stochastik zeigt allerdings ein deutliches – kurzfristiges - Warnsignal. Sie steht wohl kurz vor einem Verkaufssignal und ist zudem leicht überkauft. Sollte das Verkaufssignal auch wirklich kommen, dann könnte dies dazu beitragen, dass der DAX seine kurzfristigen Supports recht schnell testet. Tagesbandbreite: 24.291 bis 23.955.