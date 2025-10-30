    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    RoboMarkets - Technische Analyse DAX (30.10.2025)

    Blick geht kurzfristig nach unten. Am gestrigen Mittwoch schloss der DAX mit einer roten Tageskerze und unterschritt das Mittlere Bollinger-Band deutlich.

    Marktupdate: Technische Analyse - RoboMarkets

    Slow-Stochastik scheint kurz vor Verkaufssignal. Der Trendfolgeindikator IKH zeigt sich trotz allem weiterhin positiv. Dies stützt wiederum die übergeordnete Seitwärtstendenz. Der DAX konnte die IKH-Wolke („Kumo“) seit über einer Woche deutlich nach oben verlassen. Der zweite Trendfolger, der MACD-Indikator, ist nach wie vor neutral. Die Slow-Stochastik zeigt allerdings ein deutliches – kurzfristiges - Warnsignal. Sie steht wohl kurz vor einem Verkaufssignal und ist zudem leicht überkauft. Sollte das Verkaufssignal auch wirklich kommen, dann könnte dies dazu beitragen, dass der DAX seine kurzfristigen Supports recht schnell testet. Tagesbandbreite: 24.291 bis 23.955.



    Autor
    Martin Utschneider
    Martin Utschneider war viele Jahre für diverse Privatbanken tätig (u.a. „Donner & Reuschel“ und die „Alpen Privatbank“). Zudem ist er für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und Hochschulen als Fachdozent und Prüfer aktiv. Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum (D, A, CH, FL, LUX) sehr große Beachtung. Er ist regelmäßig bei ARD, N-TV, Welt (vormals n24) sowie DerAktionärTV und Wallstreet:Online TV Interviewgast und zählt zu den meist zitierten Experten seines Fachgebietes (u.a. Handelsblatt, Manager Magazin, Börsenzeitung, FAZ, SZ, Focus, Börse Online, Der Aktionär, Börse Online).
