Knorr-Bremse weiter belastet vom Lkw-Geschäft - Ergebnis besser als erwartet
- Umsatz von Knorr-Bremse fiel um 1,4% auf 1,88 Mrd.
- Operatives Ergebnis (Ebit) stieg um 7% auf 251 Mio. €
- Gewinn erhöhte sich auf 153 Mio. €, Prognose bestätigt.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse hat im dritten Quartal weiter unter dem stotternden Lkw-Geschäft mit den Nutzfahrzeugherstellern und Wechselkurseffekten gelitten. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent auf 1,88 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Um Währungs- und Übernahmeeffekte bereinigt hätte der Erlös um 2,7 Prozent angezogen. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um knapp sieben Prozent auf 251 Millionen Euro zu, die entsprechende Marge zog um einen Prozentpunkt auf 13,3 Prozent an. Das war mehr als von Analysten erwartet. Unterm Strich stand ein Gewinn von 153 Millionen Euro nach 140 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Prognose bestätigte das Management./men/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 29.965 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +1,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 13,02 Mrd..
Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +0,09 %/+26,37 % bedeutet.