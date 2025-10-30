Knorr-Bremse weiter belastet vom Lkw-Geschäft - Ergebnis besser als erwartet

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 29.965 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +1,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 13,02 Mrd..

Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +0,09 %/+26,37 % bedeutet.