AMAG überzeugt: Q3/2025-Ergebnisse beweisen beeindruckende Resilienz
AMAG Austria Metall AG beeindruckt im Q3/2025 mit stabilen Ergebnissen und Wachstum, trotz schwieriger Marktbedingungen.
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
- AMAG Austria Metall AG konnte im Q3/2025 eine stabile Ergebnisentwicklung trotz schwieriger Marktbedingungen erreichen.
- Die Umsatzerlöse stiegen um 5,4 % auf 1.137,0 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund höherer Aluminiumpreise.
- Das EBITDA betrug 114,2 Mio. EUR, was das untere Ende der Jahresprognose übersteigt, jedoch einen Rückgang von 22,6 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit erhöhte sich um 23,3 % auf 134,8 Mio. EUR, während der Free Cashflow um 134 % auf 94,2 Mio. EUR stieg.
- Die Nettofinanzverschuldung wurde auf 344,4 Mio. EUR gesenkt, und die Eigenkapitalquote stieg leicht auf 42,5 %.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird ein EBITDA am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite von 110 bis 130 Mio. EUR erwartet, trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AMAG Austria Metall ist am 30.10.2025.
+0,41 %
+0,41 %
+0,41 %
-0,41 %
-1,22 %
-19,06 %
-1,22 %
-25,73 %
+34,52 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte