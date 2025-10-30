    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAMAG Austria Metall AktievorwärtsNachrichten zu AMAG Austria Metall
    AMAG überzeugt: Q3/2025-Ergebnisse beweisen beeindruckende Resilienz

    AMAG Austria Metall AG beeindruckt im Q3/2025 mit stabilen Ergebnissen und Wachstum, trotz schwieriger Marktbedingungen.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • AMAG Austria Metall AG konnte im Q3/2025 eine stabile Ergebnisentwicklung trotz schwieriger Marktbedingungen erreichen.
    • Die Umsatzerlöse stiegen um 5,4 % auf 1.137,0 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund höherer Aluminiumpreise.
    • Das EBITDA betrug 114,2 Mio. EUR, was das untere Ende der Jahresprognose übersteigt, jedoch einen Rückgang von 22,6 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit erhöhte sich um 23,3 % auf 134,8 Mio. EUR, während der Free Cashflow um 134 % auf 94,2 Mio. EUR stieg.
    • Die Nettofinanzverschuldung wurde auf 344,4 Mio. EUR gesenkt, und die Eigenkapitalquote stieg leicht auf 42,5 %.
    • Für das Gesamtjahr 2025 wird ein EBITDA am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite von 110 bis 130 Mio. EUR erwartet, trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AMAG Austria Metall ist am 30.10.2025.


    AMAG Austria Metall

    ISIN:AT00000AMAG3WKN:A1JFYU





    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
