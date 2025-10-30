Alzchem legt dank Spezialchemie weiter zu - Jahresziele bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 16.893 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -3,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,58 Mrd..

Alzchem Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 153,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 185,00EUR was eine Bandbreite von -38,45 %/+17,39 % bedeutet.