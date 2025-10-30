Wacker Chemie vorsichtiger für 2025 - Drittes Quartals teils besser als erwartet
- Wacker Chemie erwartet 2025 schwachen Umsatz.
- Ebitda-Prognose liegt in unterer Bandbreite.
- Chemiebranche leidet unter hohem Wettbewerbsdruck.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie ringt wie die gesamte Branche weiterhin mit einem schwachen Marktumfeld und blickt daher vorsichtiger auf 2025. Der Umsatz dürfte 2025 nun voraussichtlich am unteren Ende der seit dem Sommer erwarteten Bandbreite von 5,5 bis 5,9 Milliarden Euro liegen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) geht Konzernchef Christian Hartel nun von einem Wert in der unteren Hälfte der erwarteten Bandbreite von 500 bis 700 Millionen Euro. Die Unternehmensprognosen liegt damit in etwa auf dem Niveau der mittleren Analystenschätzungen.
"Die Chemieindustrie steht unter Druck - weltweit, aber vor allem in Europa", so Hartel laut Mittelung. "Die wirtschaftliche Lage ist angespannt, die Nachfrage am Markt schwach. Gleichzeitig verändert sich das Marktumfeld, der Wettbewerbsdruck ist hoch, insbesondere aus China."
In den drei Monaten bis Ende September fiel der Umsatz im Jahresvergleich denn auch um 6 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) knickte um fast ein Viertel auf 111,7 Millionen Euro ein, was aber mehr ist als von Analysten erwartet. Unter dem Strich fiel im schwierigen Geschäftsumfeld auch wegen höherer Abschreibungen ein Verlust von gut 82 Millionen Euro an, nachdem vor einem Jahr noch ein Überschuss von knapp 34 Millionen Euro erzielt worden war./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 68,73 auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +3,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,52 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -15,74 %/+40,43 % bedeutet.
