Wacker Chemie vorsichtiger für 2025 - Drittes Quartals teils besser als erwartet

In den drei Monaten bis Ende September fiel der Umsatz im Jahresvergleich denn auch um 6 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) knickte um fast ein Viertel auf 111,7 Millionen Euro ein, was aber mehr ist als von Analysten erwartet. Unter dem Strich fiel im schwierigen Geschäftsumfeld auch wegen höherer Abschreibungen ein Verlust von gut 82 Millionen Euro an, nachdem vor einem Jahr noch ein Überschuss von knapp 34 Millionen Euro erzielt worden war./mis/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,52 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -15,74 %/+40,43 % bedeutet.