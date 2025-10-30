Kion schneidet besser ab als erwartet - Höhere Nachfrage setzt sich fort
- Kion überrascht im Q3 mit stabilen Umsätzen.
- Auftragseingang steigt um 10 Prozent auf 2,7 Mrd.
- Jahresziele konkretisiert, Barmittelzufluss angepasst.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion hat im dritten Quartal überraschend gut abgeschnitten. Mit der steigenden Kundennachfrage im dritten Quartal konnte der positive Trend der ersten beiden Quartale des Jahres fortgesetzt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 2,7 Milliarden Euro noch stabil blieb, stieg der Auftragseingang um 10 Prozent auf ebenfalls 2,7 Milliarden Euro. Kion verdiente vor Zinsen und Steuern (Ebit), sowie bereinigt um Sondereffekte allerdings mit 190 Millionen Euro über 13 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten jedoch noch weniger auf dem Zettel. Das Konzernergebnis fiel mit 119 Millionen Euro ebenfalls deutlich besser aus, als erwartet. Hier half ein besseres Finanzergebnis und eine geringe Steuerlast.
Der MDax-Konzern konkretisierte seine Jahresziele innerhalb der bislang vorgegebenen Spannen für den Umsatz, das bereinigte operative Ergebnis, sowie die Rendite auf das gebundene Kapital (ROCE). Bereits vergangene Woche hatte Kion seine Prognose für den freien Barmittelzufluss im Gesamtjahr angepasst, da die Kosten für das laufende Effizienzprogramm geringer ausfallen als bisher gedacht./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 29.965 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +5,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,56 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -2,92 %/+18,65 % bedeutet.
Community Beiträge zu Kion Group - KGX888 - DE000KGX8881
Fakt ist aber, dass KUV 0.6, KBV 1 und KGV 2026e von 15-18 (je nach Quelle) die Potenziale der digitalen Logistik in keinster Weise mMn abdecken.
Jungheinrich (auch bei mir im Depot) sehe ich auch positiv, aber Kion hat mMn deutlich mehr Potenzial.
Man sollte nicht vergessen, dass selbst bei einem ungelösten Zollkonflikt die Lieferketten angespannt sind und analog der Suez-Krise die Bedeutung der Liefersicherheit und ausreichenden Lagerhaltung deutlich steigt.
Die völlige Fokussierung auf die Working Capital-Optimierung (wie ich sie in meiner Controllingzeit erlebt habe) wird mMn nicht mehr wiederkommen (widerspräche dem Risiko). Daher sehe ich weiter gute Aussichten für jungheinrich und Kion (meist im Gleichschritt).
LG vom Zimbo