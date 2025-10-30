JEFFERIES stuft Kontron auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kontron nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Der IoT-Spezialist habe mit einem weiteren Umsatzrückgang und einer rückläufigen operativen Ergebnismarge (Ebitda) die Erwartungen verfehlt, schrieb Martin Comtesse am Donnerstagabend. Das Umsatzziel sei gesenkt, das angestrebte operative Jahresergebnis aber bestätigt worden. Letzteres dürfte angesichts der vorherigen Sorgen am Markt über eine Gewinnwarnung das Vertrauen wieder ein Stück weit herstellen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 22,66EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Kontron

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

