    JPMORGAN stuft UBS AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Die Schweizer stehen zudem auf der "Analyst Focus List". Analyst Kian Abouhossein hob am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen seine Schätzungen an. Die operative Entwicklung sei superb./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:05 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 33,02EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kian Abouhossein
    Analysiertes Unternehmen: UBS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 38
    Kursziel alt: 38
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



