JPMORGAN stuft UBS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Die Schweizer stehen zudem auf der "Analyst Focus List". Analyst Kian Abouhossein hob am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen seine Schätzungen an. Die operative Entwicklung sei superb./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 33,02EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

