JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Der Bericht des Zahlungsabwicklers sei ermutigend solide gewesen, resümierte Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Es werde mit Blick auf die Vergleichswerte nun zudem einfacher, für positive Überraschungen zu sorgen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 1.520EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2450

Kursziel alt: 2450

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

