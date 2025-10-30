JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Autobauers habe willkommene Stabilität unter schwierigen Geschäftsbedingungen gezeigt, schrieb Philippe Houchois am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Die Stuttgarter blieben sein bevorzugter Wert unter den Premium-Herstellern. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für die Gewinne und den Barmittelzufluss./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 57,00EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

