81 0 Kommentare Cicor plant Übernahme von TT Electronics mit Board-Unterstützung

Cicor Technologies plant eine strategische Übernahme von TT Electronics, die die Landschaft der EMS-Branche revolutionieren könnte. Diese Fusion verspricht, die größte EMS-Gruppe im High-Mix-Low-Volume-Segment zu schaffen. Aktionäre von TT erhalten ein attraktives Angebot, während TT von der Börse dekotiert wird.

wO Newsflash

