Cicor plant Übernahme von TT Electronics mit Board-Unterstützung
Cicor Technologies plant eine strategische Übernahme von TT Electronics, die die Landschaft der EMS-Branche revolutionieren könnte. Diese Fusion verspricht, die größte EMS-Gruppe im High-Mix-Low-Volume-Segment zu schaffen. Aktionäre von TT erhalten ein attraktives Angebot, während TT von der Börse dekotiert wird.
Foto: Cicor Management AG
- Cicor Technologies Ltd plant, ein Übernahmeangebot für das britische Unternehmen TT Electronics zu unterbreiten, unterstützt vom Verwaltungsrat von TT.
- Die Aktionäre von TT sollen 100 Pence in bar und 0,0028 Cicor-Aktien pro TT-Aktie erhalten, was einem Gesamtwert von rund CHF 303 Millionen entspricht.
- Die Übernahme wird voraussichtlich im Dezember 2025 von den Aktionären von TT abgestimmt und soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden.
- Die Fusion würde die größte EMS-Gruppe im High-Mix-Low-Volume-Segment schaffen und die Stärken beider Unternehmen in den Bereichen Medizintechnik, Industrie und Verteidigung kombinieren.
- Die Transaktion erfordert die Zustimmung von mehr als 50 % der TT-Aktionäre und unterliegt regulatorischen Genehmigungen sowie gerichtlichen Verfahren.
- Nach Abschluss der Übernahme werden die Aktionäre von TT voraussichtlich rund 10 % der erweiterten Cicor-Gruppe halten, während TT von der Londoner Börse dekotiert wird.
Der Kurs von Cicor Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 225,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
