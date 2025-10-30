    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Leicht im Plus

    • Dax steigt um 0,3% nach Vortagesverlusten.
    • Trump und Xi erzielen Einigung zu Seltenen Erden.
    • US-Börsen reagieren negativ auf Powells Äußerungen.
    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - MINIMALE GEWINNE - Der Dax dürfte am Donnerstag einen Teil seiner Vortagesverluste wettmachen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 24.196 Punkte. In der Nacht war er aber sogar bei 24.263 Punkten gesehen worden. Im Streit um Chinas Exportkontrollen auf Seltene Erden hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten eine Übereinkunft mit Präsident Xi Jinping erzielt. Die Hindernisse seien aus dem Weg geräumt, die Vereinbarung gelte zunächst für ein Jahr, sagte Trump nach dem Treffen. Im Gegenzug kündigte Trump an, "Fentanyl-Zölle" auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken. Neben den Folgen des Treffens zwischen Trump und Xi müssen die Märkte die US-Notenbank-Entscheidung vom Mittwochabend sowie die Zahlen wichtiger US-Technologiewerte verarbeiten. Im Laufe des Tages stehen zudem eine Reihe von Quartalszahlen deutscher Unternehmen sowie die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda.

    USA: - POWELL VERDIRBT REKORDLAUNE - Die US-Börsen haben am Mittwoch verschnupft auf geldpolitiche Äußerungen von Notenbankchef Jerome Powell reagiert. Die wichtigsten Indizes drehten ins Minus, nachdem sie zuvor noch erneut auf Rekordstände gestiegen waren. Der Fed-Vorsitzende hatte auf einer Pressekonferenz nach der Verkündung der Leitzinsentscheidung die Hoffnung der Anleger auf einen weiteren Schritt nach unten im Dezember etwas gedämpft. Allerdings lockerte sich die Stimmung am Markt schnell wieder, die wichtigsten besonders zinssensiblen Technologie-Indizes gingen sogar höher aus dem Handel. Der Dow Jones gab zum Handelsschluss um 0,16 Prozent auf 47.632,00 Punkte nach. Der S&P 500 verharrte prozentual unverändert bei 6.890,59 Punkten. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,41 Prozent auf 26.119,85 Punkte nach oben.

    ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Die Einigung zwischen den USA und China zum Thema Seltene Erden lieferte unter Strich kaum noch Rückenwind, Anleger hatten wohl schon damit gerechnet. In China fiel der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen um 0,3 Prozent; in Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,4 Prozent nach unten. In Japan legte der Nikkei 225 indes um 0,1 Prozent zu.

    DAX 24124,21 -0,64%
    XDAX 24120,14 -0,51%
    EuroSTOXX 50 5705,81 0,03%
    Stoxx50 4787,29 0,00%

    DJIA 47632,00 -0,16%
    S&P 500 6890,59 0,00%
    NASDAQ 100 26119,85 0,41%
    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    Bund-Future 129,28 -0,02%
    DEVISEN:

    Euro/USD 1,1627 0,23%
    USD/Yen 153,05 0,21%
    Euro/Yen 177,96 0,44%
    BITCOIN:

    Bitcoin 110.172 0,12%
    (USD, Bitstamp)
    ROHÖL:

    Brent 64,58 -0,34 USD WTI 60,15 -0,33 USD °

    /mis




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
