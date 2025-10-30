JEFFERIES stuft EON AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Der Versorger dürfte am 12. November einen fünfprozentigen Anstieg des operativen Quartalsergebnisses (Ebitda) sowie ein stabiles Nettoergebnis berichten, schrieb Ahmed Farman am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht. Eon sei auf einem guten Weg zu den Jahreszielen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 16,20EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

