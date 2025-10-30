Vossloh: Starkes Umsatz- und EBIT-Wachstum im dritten Quartal!
Vossloh verzeichnet im dritten Quartal 2025 ein starkes Wachstum mit einem Umsatzplus von 9,1 % und einem deutlichen Anstieg des EBIT um 13,4 %. Die Übernahme von Sateba beeinflusst die Prognosen positiv.
Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
- Umsatz im dritten Quartal 2025 um 9,1 % auf 325,9 Mio.€ gestiegen, Neunmonatswachstum von 5,7 % auf 908,5 Mio.€
- EBIT im dritten Quartal um 13,4 % auf 31,3 Mio.€ gestiegen, nach neun Monaten bei 76,2 Mio.€ annähernd auf Vorjahresniveau
- Auftragseingang im dritten Quartal um 26,8 % auf 324,8 Mio.€ gestiegen, Book-to-Bill-Quote nach neun Monaten bei 1,04
- Free Cashflow im dritten Quartal bei 44,4 Mio.€, Prognose für 2025 nach Sateba-Übernahme angepasst
- Zahl der Mitarbeitenden zum 30. September 2025 auf 4.608 gestiegen
- Vossloh rechnet für 2025 mit einem Konzernumsatz von 1,33 bis 1,4 Mrd.€ und einem EBIT von 116 bis 126 Mio.€ nach Sateba-Übernahme
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Vossloh ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Vossloh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 79,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,44 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 79,45EUR das entspricht einem Minus von -0,38 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.894,42PKT (-0,71 %).
