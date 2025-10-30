65 0 Kommentare Vossloh: Starkes Umsatz- und EBIT-Wachstum im dritten Quartal!

Vossloh verzeichnet im dritten Quartal 2025 ein starkes Wachstum mit einem Umsatzplus von 9,1 % und einem deutlichen Anstieg des EBIT um 13,4 %. Die Übernahme von Sateba beeinflusst die Prognosen positiv.

