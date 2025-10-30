Baader Bank: Vorsteuergewinn im Konzern verdoppelt!
Die Baader Bank beeindruckt mit einer Verdopplung des Neunmonatsergebnisses und einem florierenden Handelsgeschäft, das die Gesamterträge um 30 % steigen lässt. Das Depotvolumen wächst, und die Eigenkapitalrendite erreicht neue Höhen.
- Baader Bank verdoppelt das Neunmonatsergebnis vor Steuern im Konzern auf 57,1 Mio. Euro im Vergleich zu 28,5 Mio. Euro im Vorjahr.
- Die Gesamterträge steigen um 30 % auf 228,4 Mio. Euro, insbesondere durch ein verbessertes Ergebnis aus dem Handelsgeschäft.
- Das Depotvolumen der B2B2C-Depots wächst um 23 % im Vergleich zum 31.12.2024.
- Die Eigenkapitalrendite nach Steuern beträgt 27,6 %, deutlich über dem Vorjahreswert von 12,4 %.
- Die Baader Bank verzeichnet eine Verdopplung des Handelsvolumens mit Kryptowährungen im B2B2C-Kooperationsgeschäft.
- Die Bilanzsumme sinkt auf 4,5 Mrd. Euro, während das Eigenkapital auf 221,3 Mio. Euro steigt.
Der nächste wichtige Termin, Pressemittteilung zum Neunmonatsergebnis 2025, bei Baader Bank ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Baader Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,4500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
