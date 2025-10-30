ANDRITZ: Rekordaufträge und stabile Gewinne im Q3 2025
Andritz AG zeigt im dritten Quartal 2025 starke Auftragseingänge, während der Umsatz sinkt. Pulp & Paper boomt, Metals schwächelt. Die Jahresprognose bleibt positiv.
- Andritz AG verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Anstieg des Auftragseingangs um 14,5% im Vergleich zum Vorjahr, während die Rentabilität stabil bei 8,9% blieb.
- Der Umsatz sank um 7,6% im dritten Quartal 2025 aufgrund eines geringeren Auftragsvolumens im Vorjahr und negativer Umrechnungseffekte durch den stärkeren Euro.
- Der Geschäftsbereich Pulp & Paper verzeichnete einen signifikanten Anstieg des Auftragseingangs um 93,8% im Vergleich zum Vorjahr, angetrieben durch Großprojekte in Asien und Europa.
- Der Auftragseingang im Bereich Hydropower stieg um 17,3%, unterstützt durch Modernisierungsprojekte in Südosteuropa und Asien.
- Der Bereich Metals verzeichnete einen Rückgang des Auftragseingangs um 53,4%, während der Bereich Environment & Energy einen Anstieg um 25,1% verzeichnete.
- Andritz bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem erwarteten Umsatz zwischen 8,0 Mrd. EUR und 8,3 Mrd. EUR und einer EBITA-Marge zwischen 8,6% und 9,0%.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Andritz ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Andritz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 62,78EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,24 % im Minus.
