AIXTRON: Starker Free Cashflow trotz Volumen- und Wechselkurseffekten
AIXTRON SE trotzt den Herausforderungen des Marktes und zeigt finanzielle Stärke, während es sich auf vielversprechende Zukunftsperspektiven konzentriert.
Foto: AIXTRON
- AIXTRON SE verzeichnete im dritten Quartal 2025 Umsatzerlöse von EUR 119,6 Mio., was in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne liegt und das schwache Marktumfeld widerspiegelt.
- Der Free Cashflow hat sich stark verbessert und lag in den ersten neun Monaten 2025 bei EUR 110,3 Mio., was einer Verbesserung von EUR 168,3 Mio. gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Die Nachfrage nach der G10-AsP-Plattform für Datenkommunikationslaser in KI-Rechenzentren bleibt stark, während die Nachfrage der Automobilindustrie nach SiC-Leistungsbauelementen schwach ist.
- AIXTRON hat seine Jahresprognose für 2025 aufgrund von Wechselkurseffekten und einem schwachen Marktumfeld angepasst und erwartet nun einen Umsatz zwischen EUR 530 Mio. und EUR 565 Mio.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) im dritten Quartal 2025 betrug EUR 15,4 Mio., was einer EBIT-Marge von 13% entspricht, und lag damit unter dem Vorjahr.
- Erste Anzeichen für Reinvestitionen in Solar-, ROY-LED- und AR-Micro-LED-Anwendungen könnten sich im kommenden Jahr positiv auf das Geschäft von AIXTRON auswirken.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei AIXTRON ist am 30.10.2025.
Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,56 % im Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.001,30PKT (-0,78 %).
