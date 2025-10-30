Scout24 glänzt im Q3 2025: Jahresprognose optimistisch angehoben
Scout24 zeigt im dritten Quartal 2025 starkes Wachstum und setzt auf Innovation, um den Herausforderungen des Immobilienmarkts zu begegnen.
Foto: Scout24 SE
- Scout24 verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein starkes Umsatzwachstum von 15,0 % und im Neunmonatszeitraum von 15,3 %.
- Das Unternehmen erlebte ein starkes Kundenwachstum in beiden Segmenten, was zu einer Margensteigerung führte.
- Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg im Neunmonatszeitraum um 20,3 %, während der operative Cashflow um 15,2 % auf 225 Mio. EUR wuchs.
- Die Jahresprognose 2025 wurde auf das obere Ende für die EBITDA-Marge und den mittleren bis oberen Bereich für den Umsatz präzisiert.
- Scout24 investiert weiterhin in Technologie, KI und Produkte, wobei die operativen Kosten langsamer als die Umsätze stiegen.
- Der Vorstand ist mit der Geschäftsentwicklung zufrieden, sieht jedoch globale Unsicherheiten, die den Immobilienmarkt beeinflussen könnten. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde präzisiert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Scout24 ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Scout24 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 100,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,06 % im Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.153,50PKT (+0,12 %).
