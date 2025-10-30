Aixtron sieht mögliche Nachfragebelebung aus LED-Branche
- Aixtron erwartet 2024 Aufschwung durch Solar-LED.
- Reinvestitionen in Micro-LED und ROY-LED erkennbar.
- Märkte für SiC und GaN bleiben schwach, Umsatz sinkt.
HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hofft mit Blick auf das kommende Jahr auf etwas Rückenwind seitens der Solar- und LED-Industrie. Es gebe erste Anzeichen für Reinvestitionen in Solar-, ROY-LED- und Micro-LED-Anwendungen durch die Hersteller, hieß es von dem MDax -Konzern am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Resultate für das dritte Quartal. Diese Entwicklungen könnten sich im kommenden Jahr positiv auf das Geschäft auswirken. Gleichwohl machen die Geschäfte mit Anlagen für ROY-LED (rote, orange und gelbe LED) und Micro-LED nur einen kleineren Umsatzanteil aus. Für eine insgesamt deutlichere Geschäftsbelebung müsste denn auch die Nachfrage aus anderen Branchen anziehen.
So bekommt Aixtron seit gewisser Zeit die Schwäche einiger Absatzmärkte zu spüren. Während die Nachfrage im Bereich Optoelektronik dank des Bedarfs an Lasern für die Datenkommunikation insbesondere in KI-Rechenzentren gut ist, bleiben die Märkte für SiC- und GaN-Leistungselektronik eher träge. Sie leiden unter einer teils tristen Nachfrage etwa nach E-Autos, Smartphones und Laptops.
Branchenexperten hatten daher nach einem zuvor guten Lauf 2025 und eventuell auch 2026 bereits eher als Übergangsjahre für Aixtron gesehen. Die langfristigen Perspektiven bleiben aber intakt. Experten sehen Rückenwind etwa durch die Einführung neuer 800-Volt-Architekturen für KI-Rechenzentren, die sowohl Chips aus Galliumnitrid (GaN) als auch Siliziumcarbid-Chips (SiC) benötigen. Diese sind effizienter als herkömmliche Siliziumchips.
So entwickeln Unternehmen wie Nvidia , Texas Instruments und Infineon 800-Volt-Gleichstrom-Stromverteilungsarchitekturen. "Das exponentielle Wachstum der künstlichen Intelligenz übersteigt zunehmend die Kapazitäten der aktuellen 54-V-Stromversorgungssysteme in Rechenzentren. Die Umstellung auf eine zentralisierte 800-VDC-Architektur reduziert Leistungsverluste und steigert gleichzeitig die Effizienz und Zuverlässigkeit", hatte Infineon unlängst mitgeteilt.
Aixtron hatte bereits Mitte Oktober vorläufige Quartalszahlen vorgelegt und wegen einer langsamer als erhofften Marktbelebung die Jahresziele gesenkt. Diese Ziele sowie die bereits bekannten Eckdaten wurden nun bestätigt. Der Auftragseingang, der Umsatz und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fielen im Jahresvergleich deutlich. Der Gewinn unter dem Strich sank um fast 60 Prozent auf 13 Millionen Euro./mis/zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 34,48 auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +14,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,59 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,35 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 218,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von -1,25 %/+13,20 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Shortseller stehen wieder offiziell bei 2,95 % mit vermutlich weiteren 2-3 % unter der 0,5 % Meldegrenze https://www.leerverkauf.de/company/DE000A0WMPJ6-AIXTRON , vermutlich sind heute weitere 0,1-0,3 % dazugekommen um Aixtron kurzzeitig unter die 13 Euro zu drücken .
Vor wenigen Tagen hatten wir bei AIXTRON die Gelegenheit, unsere Partner im Rahmen des ESGaN-Projekts in Herzogenrath zu einem intensiven Review-Meeting zu empfangen. Der Austausch war äußerst wertvoll – vielen Dank an alle Beteiligten für die spannenden Gespräche und die konstruktive Zusammenarbeit!
Im Projekt ???????? ????? ??????? ??????? (?????) entwickeln wir gemeinsam GaN-Leistungselektronik für den Einsatz im Weltraum. Die Technik soll extremen Bedingungen wie Strahlung und Temperaturschwankungen standhalten – und dabei effizienter und leichter sein als bisherige Lösungen. 💡
Ziel ist ein 200V-GaN-Transistor für Satelliten und Raumfahrtanwendungen – entwickelt und getestet komplett in Europa. AIXTRON bringt dafür seine MOCVD-Expertise ein und unterstützt die Partner bei der Umsetzung.
https://www.facebook.com/share/p/1AW8dod1Yg/
AIXTRON tritt 300-mm-GaN-Forschungsprogramm mit Hyperion 300 mm Anlage bei