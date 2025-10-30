    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBefesa AktievorwärtsNachrichten zu Befesa

    Niedrige Zinkschmelzlöhne stützen

    Befesa legt Gewinnsprung hin

    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrie-Recyler Befesa hat auch im dritten Jahresviertel von niedrigen Zinkschmelzlöhnen profitiert. Das Luxemburger Unternehmen legte dabei einen kräftigen Gewinnsprung hin. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) sei in den drei Monaten bis Ende September um 27 Prozent auf 62 Millionen Euro gestiegen, teilte der im Kleinwerteindex SDax notierte Konzern am Donnerstag mit. Unter dem Strich konnte Befesa den Gewinn mit fast 21 Millionen Euro mehr als vervierfachen. Analysten hatten in etwa mit dem operativen Ergebnis gerechnet, aber weniger Überschuss erwartet.

    Der Umsatz blieb zwar auch im dritten Quartal mit minus 1 Prozent auf 290 Millionen Euro noch leicht rückläufig, Konzernchef Asier Zarraonandia rechnet aber wegen inzwischen vollendeter Wartungsarbeiten im Stahlstaubsegment im weiteren Jahresverlauf mit hohen Volumina in allen Märkten. Er stellte daher auch ein "starkes Ergebnis" für das Schlussquartal in Aussicht und bestätigte zudem die Jahresprognose. Demnach peilt Befesa weiterhin für 2025 einen Gewinnanstieg im Tagesgeschäft auf 240 bis 265 Millionen Euro an./tav/mis

    ISIN:LU1704650164WKN:A2H5Z1

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie

    Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 16.893 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um -0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Befesa bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd..

    Befesa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Befesa Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +9,18 %/+50,12 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
