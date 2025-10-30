Scout24 wird nach starkem Quartal etwas optimistischer

Bei der operativen Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwartet das Management nun einen Anstieg am oberen Ende der ausgegebenen Prognose von bis zu 0,70 Prozentpunkten. Für die Analysten kommt dies jedoch nicht unerwartet. Sie rechnen laut einem vom Unternehmen selbst zusammengestellten Konsens im Schnitt bereits mit einem Umsatzplus von 14,7 Prozent und einem Anstieg der operativen Marge von 61,5 Prozent im vergangenen Jahr auf 62,2 Prozent.

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 hat im dritten Quartal dank einer starken Kundennachfrage die Erwartungen übertroffen. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management nun optimistischer und hat die im August angehobene Prognose konkretisiert. Das Umsatzwachstum wird jetzt im mittleren bis oberen Bereich von 14 bis 15 Prozent erwartet, wie das seit Kurzem im Dax gelistete Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Im dritten Quartal profitierte Scout24 mit Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam weiter von einer starken Kundennachfrage nach Abonnements im Professional- und Private-Segment. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf knapp 166 Millionen Euro. Dabei betrug das organische Wachstum 11,1 Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit stieg um rund 15 Prozent auf 104 Millionen Euro. Damit übertraf Scout24 beim Umsatz und Ergebnis die Erwartungen der Experten. Die operative Marge lag im Quartal stabil bei 62,9 Prozent.

Nach Steuern stieg der Gewinn deutlich auf etwas mehr als 100 Millionen Euro von rund 50 Millionen im Vorjahr. Der Konzern profitierte dabei laut Mitteilung von einem einmaligen Gewinn von 43 Millionen Euro aus der Neubewertung latenter Steuern. Bereinigt um Sonderfaktoren stieg der Gewinn um 18 Prozent auf rund 65 Millionen Euro./err/zb/he

