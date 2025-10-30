    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRaiffeisen Bank International AktievorwärtsNachrichten zu Raiffeisen Bank International
    RBI: 21% Gewinnsprung auf über EUR 1 Mrd. ohne Russland

    Die Raiffeisen Bank International AG zeigt Stärke: Ein beeindruckendes Wachstum von 21% im Konzernergebnis und eine beschleunigte Kreditvergabe in Zentral- und Südosteuropa markieren den Erfolgskurs.

    Foto: Hans Ringhofer - picture alliance / picturedesk.com
    • Konzernergebnis der Raiffeisen Bank International AG (ohne Russland) stieg um 21% auf über EUR 1 Milliarde in den ersten neun Monaten 2025.
    • Kernerträge betrugen EUR 1.561 Millionen, was einem Anstieg von 2% im Quartalsvergleich entspricht.
    • Die Kreditvergabe beschleunigte sich im dritten Quartal in Zentral- und Südosteuropa.
    • Die harte Kernkapitalquote ohne Russland liegt bei 15,7%, für den gesamten Konzern bei 18,2%.
    • Das Russlandgeschäft wird schneller reduziert als geplant.
    • Die Ziele für den Return on Equity wurden bestätigt, mit einem angestrebten mittelfristigen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Raiffeisen Bank International ist am 30.10.2025.

    Der Kurs von Raiffeisen Bank International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,98EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,18 % im Plus.


    Raiffeisen Bank International

    +2,97 %
    +0,71 %
    -1,33 %
    +20,10 %
    +62,99 %
    +114,01 %
    +142,35 %
    +107,03 %
    -25,04 %
    ISIN:AT0000606306WKN:A0D9SU





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
