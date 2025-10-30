Fiserv: Historischer Kurssturz – Anleger in Panik nach enttäuschenden Zahlen!

Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,8 Prozent auf 4,92 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten um 430 Millionen US-Dollar verfehlte. Auch der bereinigte Gewinn pro Aktie fiel mit 2,04 US-Dollar deutlich unter die Prognosen von 2,65 US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 792 Millionen US-Dollar, was zwar eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt, jedoch durch eine hohe Einmalbelastung im Vorjahresquartal relativiert wird. Der operative Gewinn sank um rund 10 Prozent auf 1,436 Milliarden US-Dollar, was auf gestiegene Kosten zurückzuführen ist.

Für den Zahlungsdienstleister Fiserv war die Woche ein Desaster, das in die Geschichte eingehen könnte. Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch handelte die Aktie bereits mit einem Verlust von 38,3 Prozent. Nach den enttäuschenden Ergebnissen brach der Kurs zeitweise um 45 Prozent ein, was den schlechtesten Handelstag in der Unternehmensgeschichte markierte.

Die Unternehmensprognose wurde drastisch gesenkt: Statt eines zweistelligen Umsatzwachstums wird nun nur noch ein Anstieg von 3,5 bis 4 Prozent erwartet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll zwischen 8,50 und 8,60 US-Dollar liegen, während zuvor 10,23 US-Dollar in Aussicht gestellt wurden. Diese Revision sorgte für Verwirrung und Besorgnis unter den Marktbeobachtern.

Zusätzlich kündigte Fiserv eine umfassende Umstrukturierung des Managements an. Der Finanzvorstand Robert Hau wird durch Paul Todd ersetzt, während Takis Georgakopoulos und Dhivya Suryadevara als Co-Präsidenten die operativen Geschäfte übernehmen. Auch im Verwaltungsrat werden mehrere Posten neu besetzt. CEO Mike Lyons räumte ein, dass die aktuelle Performance nicht den Erwartungen der Stakeholder entspricht.

Der Aktionsplan des Unternehmens, der unter anderem operative Exzellenz durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz verspricht, konnte die Anleger nicht beruhigen. Stattdessen schürte er Ängste, dass die Probleme tiefer liegen könnten als zunächst angenommen.

Angesichts der massiven Kursverluste und der Unsicherheiten in der Unternehmensführung raten Experten, die Fiserv-Aktie vorerst zu meiden. Die neue Führungsriege muss nun beweisen, dass sie in der Lage ist, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen, während der Druck im Zahlungssektor weiter zunimmt.

Die Fiserv Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -44,04 % und einem Kurs von 70,60USD auf NYSE (30. Oktober 2025, 01:04 Uhr) gehandelt.