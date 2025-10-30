Tesla kurz vor Durchbruch: Robotaxis und Musk's Milliarden-Paket im Fokus!

Im Sommer 2023 startete Tesla in Austin erste Tests mit Robotaxis, die durch die firmeneigene Autonomie-Software gesteuert werden. Derzeit ist noch ein Sicherheitsfahrer im Fahrzeug, der jedoch bald entfallen könnte, da Elon Musk anmerkt, dass die Technologie bereits ausgereift sei. Tesla plant, das Robotaxi-Konzept bis Ende 2024 in bis zu zehn großen US-Städten einzuführen. Analysten wie Adam Jonas von Morgan Stanley sehen hierin einen Wendepunkt und sind überzeugt, dass Tesla das autonome Fahren im urbanen Raum erfolgreich umsetzen kann. Die wirtschaftlichen Implikationen wären enorm: Robotaxis könnten eine neue Einnahmequelle für Tesla darstellen und die Abhängigkeit vom klassischen Fahrzeugverkauf verringern.

Tesla steht laut Branchenexperten kurz vor einem entscheidenden Durchbruch im Bereich des autonomen Fahrens. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern, die auf teure Sensortechnologien wie Lidar setzen, verfolgt Tesla eine radikal andere Strategie: Das Unternehmen setzt überwiegend auf Kameras und leistungsstarke Software. Diese Herangehensweise galt lange als riskant, doch die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass sie erfolgreich sein könnte.

Allerdings bleibt der Weg dorthin herausfordernd. Die US-Behörden prüfen weiterhin die Sicherheit von Teslas Fahrassistenzsystemen, insbesondere im Hinblick auf Unfälle, bei denen die Software involviert war. Während Tesla betont, dass die Systeme nur unter Aufsicht eines aufmerksamen Fahrers eingesetzt werden dürfen, wächst mit dem Schritt zu echten Robotaxis auch die regulatorische Verantwortung.

Parallel dazu steht Tesla vor einer wichtigen Abstimmung über ein neues Vergütungspaket für CEO Elon Musk, das als das größte in der Geschichte eines US-Unternehmens gilt. Robyn Denholm, die Aufsichtsratsvorsitzende, warnt die Aktionäre, dass ohne die Genehmigung des Pakets Musk das Unternehmen verlassen könnte, was zu einem erheblichen Wertverlust führen würde. Das Paket könnte Musk bis zu eine Billion US-Dollar einbringen, abhängig von der Erreichung ambitionierter Unternehmensziele.

Die Abstimmung am 6. November gilt als entscheidend für die Zukunft von Tesla. Analysten erwarten, dass die Aktionäre dem Plan zustimmen werden, um Musk in dieser kritischen Phase an Bord zu halten. Während der Wettbewerb im Bereich autonomes Fahren hart umkämpft bleibt, könnte Teslas Ansatz, der auf einer Kamera-basierten Lösung basiert, einen technologischen Meilenstein darstellen, der die Produktionskosten senkt und die Skalierbarkeit erhöht.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 461,5USD auf Nasdaq (30. Oktober 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.