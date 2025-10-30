Nordex überrascht mit starken Q3-Zahlen: Aktie springt um 15%!

Nordex, der Windturbinen-Hersteller, hat überraschend vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht, die in der Branche für Aufsehen sorgen. Die Aktie des Unternehmens stieg am Dienstag um 15 Prozent, was auf die positiven Nachrichten zurückzuführen ist. Obwohl der Umsatz mit 1,706 Milliarden Euro etwa 16 Prozent unter den Markterwartungen lag, konnte Nordex beim operativen Ergebnis einen bemerkenswerten Anstieg von 90 Prozent auf 136 Millionen Euro verzeichnen. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 8 Prozent, die über den erwarteten 6,3 Prozent liegt. Auch der Free Cashflow überraschte positiv mit 149 Millionen Euro.

Nordex hat zudem die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr deutlich angehoben und erwartet nun eine Spanne von 7,5 bis 8,5 Prozent, im Vergleich zu zuvor 5 bis 7 Prozent. Die Umsatzprognose bleibt mit 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro unverändert. Dies führt zu einem signifikanten Upgrade der Analystenschätzungen um etwa 24 Prozent. In den ersten neun Monaten des Jahres hat Nordex bereits 298 Millionen Euro Free Cashflow generiert, was die Erwartungen für das Gesamtjahr übertrifft. Im traditionell starken Schlussquartal könnte das Unternehmen sogar über 200 Millionen Euro zusätzlich erwirtschaften, was Hoffnungen auf Ausschüttungen Anfang 2026 weckt.