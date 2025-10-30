Nvidia im Handelsstreit: CEO Huang kämpft um KI-Zukunft und Marktanteile!

In der gleichen Woche, in der Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping einen möglichen Handelsdeal besiegeln wollen, hofft Huang auf eine Einigung, die auch Nvidia zugutekommen könnte. Ein vorläufiges Abkommen, das chinesische Zugeständnisse bei Exporten seltener Erden vorsieht, könnte in Aussicht stehen, jedoch bleiben die strengen US-Kontrollen für KI-Chips bestehen. Trotz einer begrenzten Genehmigung für den Export weniger leistungsstarker Chips zeigt Peking wenig Interesse an Nvidias speziell für den chinesischen Markt entwickelten H20-Prozessoren.

Nvidia steht im Zentrum des Handelsstreits zwischen den USA und China, was die Geschäfte des Unternehmens erheblich beeinträchtigt hat. CEO Jensen Huang nutzt die Plattform der GPU Technology Conference in Washington, um politischen Druck aufzubauen und die US-Regierung dazu zu bewegen, die Exportkontrollen für Hochleistungs-Chips zu lockern. Huang betont, dass Nvidia von einem Marktanteil von 95 % auf null in etwa 40 % des globalen KI-Marktes gefallen ist und warnt, dass die USA einen schlechten Start hingelegt haben, wenn das Ziel darin besteht, dass 90 % der Welt auf amerikanischer Technologie basieren.

Nvidia hat seine Lobby-Ausgaben seit Trumps Wiederwahl auf 3,5 Millionen US-Dollar erhöht und finanziert eigene Lobbybüros in Washington. Huang pflegt enge Kontakte zur Regierung und begleitet Trump bei internationalen Terminen. Trotz dieser Bemühungen bleibt der Zugang zum chinesischen Markt unsicher, da einige republikanische Abgeordnete gesetzliche Beschränkungen für den Export fortschrittlicher Chips fordern.

Die Aktien von Nvidia haben kürzlich ein Allzeithoch erreicht, nachdem Trump angekündigt hat, über die Blackwell-Prozessoren des Unternehmens zu sprechen. Ein möglicher Export dieser Chips nach China könnte für Nvidia von großem finanziellen Nutzen sein, würde jedoch auch eine bedeutende Konzession an Peking darstellen. Analysten schätzen, dass Nvidia für das Geschäftsjahr 2027 mit deutlich mehr als 300 Milliarden US-Dollar plant, was die Markterwartungen übertrifft.

Zusätzlich hat Nvidia eine Eigenkapitalinvestition von einer Milliarde Dollar in Nokia getätigt, um eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung von KI-Technologien und Rechenzentrum-Netzwerken zu fördern. Trotz der politischen Spannungen bleibt das Interesse chinesischer Unternehmen an Nvidias Prozessoren hoch, was die Bedeutung des Unternehmens im globalen KI-Markt unterstreicht.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 207,0USD auf Nasdaq (30. Oktober 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.