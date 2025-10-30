Microsoft übertrifft Erwartungen: Azure-Wachstum und KI-Potenzial im Fokus!

Ein wesentlicher Faktor für Microsofts Erfolg ist die erhöhte Beteiligung an OpenAI, die nun 27 Prozent beträgt. Diese Partnerschaft sichert Microsoft nicht nur den Zugang zu fortschrittlichen KI-Technologien, sondern auch einen Anteil am Umsatz von OpenAI. OpenAI verpflichtet sich zudem, Rechenleistungen im Wert von etwa 250 Milliarden US-Dollar über Microsofts Azure-Plattform abzunehmen, was die positive Stimmung um das Cloud-Geschäft weiter stärkt. Analysten von Bank of America erwarten, dass dieser Deal Azure einen signifikanten Wachstumsschub verleihen wird.

Microsoft hat im ersten Geschäftsquartal mit einem Umsatz von 77,67 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 4,13 US-Dollar die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum der Cloud-Sparte Azure, die um 40 Prozent zulegte und damit als wichtigster Wachstumstreiber des Unternehmens fungiert. Der Nettogewinn stieg auf 27,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 18 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Trotz dieser positiven Zahlen zeigt sich eine gewisse Skepsis bei den Anlegern, die die Aktie nachbörslich um mehr als 3 Prozent fallen ließen. Dies könnte auf Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überbewertung des KI-Marktes zurückzuführen sein, obwohl Microsoft von den anhaltenden Investitionen in künstliche Intelligenz profitiert.

Trotz der starken Geschäftszahlen und der positiven Aussichten bleibt die Aktie von Microsoft auf dem aktuellen Kursniveau teuer bewertet. Analyst John DiFucci von Guggenheim hat die Aktie auf "Kaufen" hochgestuft und sieht großes Potenzial in der KI-Integration von Microsoft 365 und Azure. Er betont, dass Microsofts Stabilität und die geschickte Unternehmensführung in einem sich schnell verändernden Markt von Vorteil sind.

Allerdings sieht sich Microsoft auch regulatorischen Herausforderungen gegenüber. In Australien wurde das Unternehmen von der Verbraucherschutzbehörde verklagt, da es Kunden möglicherweise nicht ausreichend über Preiserhöhungen im Zusammenhang mit der Integration von KI-Diensten in Microsoft 365 informiert hat. Dies könnte zu erheblichen Geldbußen führen.

Insgesamt zeigt Microsofts Quartalsbericht, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von der KI-Revolution zu profitieren, auch wenn es gleichzeitig mit regulatorischen und marktbedingten Herausforderungen konfrontiert ist.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 541,6USD auf Nasdaq (30. Oktober 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.